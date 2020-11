Isabella Ferrari, chi è: carriera e curiosità sulla nota attrice

Cosa sapere sull’attrice Isabella Ferrari, chi è: carriera e curiosità sulla donna, icona del cinema italiano, dagli esordi al successo.

Nata in provincia di Piacenza, classe 1964, Isabella Ferrari è una delle attrici più apprezzate nel panorama televisivo e cinematografico italiano. Ha un fratello e una sorella e a 15 anni inizia ad avventurarsi nel mondo dello spettacolo, vincendo un concorso per giovani miss e incidendo un 45 giri. Viene scoperta da Gianni Boncompagni che nel 1981 la fa esordire in tv.

Nel 1983 recita nel ruolo di Selvaggia in Sapore di mare, il suo primo film, diretto da Carlo Vanzina. Appena maggiorenne, si trasferisce così a Roma, per inseguire il suo sogno. Appena 20enne, appare nuda sull’edizione italiana di Playboy. Abbandonati i ruoli più comici, inizia a cimentarsi nel cinema più impegnato.

Fa parte del cast del film di Marco Tullio Giordana dal titolo Appuntamento a Liverpool, quindi nel 1989 recita in Willy Signori e vengo da lontano e nel 1994 è protagonista di Cronaca di un amore violato di Giacomo Battiato. L’anno dopo, vince la Coppa Volpi per la miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in Romanzo di un giovane povero di Ettore Scola con Alberto Sordi. Inizia anche a intraprendere una carriera nella grande fiction e viene ricordata per il ruolo del commissario Giovanna Scalise nelle prime due stagioni della serie televisiva Distretto di polizia.

Protagonista dei film Amatemi di Renato De Maria e Arrivederci amore, ciao di Michele Soavi, con il primo dei due registi intraprende una relazione. Si sono sposati nel 2002 e hanno avuto due figli: Nina e Giovanni. In precedenza, Isabella Ferrari ha avuto un’altra figlia, Teresa, che è nata da una relazione dell’attrice con l’imprenditore-designer Massimo Osti. Tanti i registi che l’hanno diretta negli anni sia al cinema che in teatro e tra questi c’è anche Woody Allen.