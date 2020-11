Coronavirus Italia 7 novembre: quasi 40mila casi in 24 ore

La diffusione del Coronavirus in Italia oggi 7 novembre: registrati quasi 40mila casi in 24 ore, record in Lombardia.

39.811 nuovi casi e 425 decessi: questo il dato grave del contagio da Coronavirus nelle ultime ore in Italia. A questo si aggiunge il dato delle terapie intensive: 119 le persone ricoverate in gravi condizioni. Dunque, il dato dei contagi segna un nuovo record negativo, il numero più alto di nuovi positivo.

Anche in Veneto è nuovo record di contagi in 24 ore, con 3.815 nuovi casi che portano il totale a 75.907. Supera la soglia dei 10mila contagi giornalieri la Lombardia, che va anche oltre gli 11mila. Questo il grave dato, il peggiore di sempre: 11.489 nuovi contagi e 610 in terapia intensiva.

I dati della diffusione del Coronavirus in Italia oggi 7 novembre

In sostanza un terzo dei nuovi ricoveri in terapia intensiva arriva dalla Lombardia, dove però si segnala qualche decesso in meno: da 131 in un giorno a 108 nelle ultime 24 ore. Per quanto concerne i nuovi positivi, la seconda regione è il Piemonte con 4.437 nuovi contagi, mentre la Campania si “ferma” a 4.309 nuovi contagi, circa 200 in meno rispetto a ieri. La Toscana supera il Lazio per numero di nuovi positivi e si registrano soprattutto tante, troppe Regioni ormai a quattro cifre.

Infatti, oltre a Lombardia, Piemonte, Campania, Veneto, Toscana e Lazio, hanno oltre mille casi oggi Emilia-Romagna, Sicilia, Puglia e Liguria. Oltre mezzo milione sono gli italiani attualmente positivi e supera quota 900mila il numero di italiani che ha contratto il virus e che è stato diagnosticato. Oltre 27mila i ricoveri e 2.634 le persone in terapia intensiva. Altissima è dunque la soglia di attenzione nel nostro Paese.