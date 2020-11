Bettarini, la fidanzata Nicoletta Larini contro Dayane Mello

Stefano Bettarini è entrato ieri nella Casa del GF Vip, intanto la sua fidanzata Nicoletta Larini si scaglia contro Dayane Mello.

Stefano Bettarini è entrato solo ieri nella Casa del “Grande Fratello Vip“, per la seconda volta, ed ha affrontato i temi che lo hanno portato ad essere un concorrente: i conti in sospeso con Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli.

Nonostante l’ex calciatore sia entrato nel “GF Vip” soltanto da un giorno, gli autori hanno già il materiale pronto per la prossima puntata. La fidanzata di Stefano Bettarini, Nicoletta Larini, ha detto la sua e non è stata affatto clemente nei confronti della ex fiamma del suo compagno, Dayane Mello. Per quanto riguarda Pierpaolo Pretelli, che ha già spiegato la sua all’ex calciatore, Nicoletta dice di credere alla sua buona fede, ma ritiene che tra i due potrebbe comunque verificarsi un ulteriore conflitto nelle prossime settimane. Per quanto riguarda la modella, invece, questa ha avuto subito un confronto con Bettarini quando è entrato nella Casa riguardo alla storia che hanno avuto ai tempi dell'”Isola dei Famosi“.

Nicoletta Larini, sospettosa di Dayane Mello

Secondo Nicoletta Larini, se Stefano Bettarini ha accettato di mettere una pietra sopra alle accuse ricevute dalla ex Dayane Mello, il merito è soltanto di Alfonso Signorini che ha spiegato come le foto pubblicate al tempo erano di un fotografo e non dell’ex calciatore. Così la modella si è scusata e tranquillizzata ma la Larini ha fatto notare come fossero in due a sorridere negli scatti.

“Una volta tornata in Italia, e dopo la cover di Chi, in tv e durante i collegamenti con l’Isola si presentava come fidanzata di Stefano, salvo poi tradirlo con un giocatore di basket mentre lui era ancora in Honduras“, ha detto Nicoletta Larini. Anche Stefania Orlando ha commentato la vicenda, raccontando come Dayane in studio all'”Isola dei Famosi” diceva di aspettare il ritorno di Stefano. Se fosse rimasta così sconvolta dalla copertina, forse non avrebbe detto certe cose. Inoltre, la fidanzata di Bettarini non ha ben capito il messaggio in codice che Elisabetta Gregoraci ha dato al suo compagno, dicendogli: “Mi raccomando non dire niente“. Forse la showgirl si riferiva al non dire nulla di ciò che era accaduto fuori, a causa delle punizioni subite da Brosio e Zelletta, ma non è detto che sia così e Nicoletta si dice ancora sospettosa.