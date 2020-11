Ballando con le Stelle, Paolo Conticini rivela: “Mi è preso un colpo”

Paolo Conticini, tra i concorrenti in gara a Ballando con le Stelle, ha rivelato di essersi spaventato e non poco quando ha ricevuto una notizia.

In questa edizione di “Ballando con le Stelle” ci sono stati molti incidenti di percorso, tra infortuni vari e intossicazioni alimentari. Non molti sanno che, prima ancora della partenza del programma, c’è stata la paura di aver scoperto un altro caso di positività al Coronavirus.

Prima ancora che iniziassero le prove per “Ballando con le Stelle“, nel cast c’è stato un caso di positività che riguardava Paolo Conticini, il quale ha rilasciato un’intervista raccontando la sua reazione quando gli dissero di aver contratto il Coronavirus. “Mi è preso un colpo quando mi hanno detto di essere positivo, perché lo spettacolo rischiava di saltare per me e per tutti, perché dovevano rifare tutti i tamponi“, ha raccontato l’attore. Fortunatamente, però, si era trattato solo di un falso positivo, causato da un errore di un macchinario e il concorrente di Milly Carlucci poté tirare un sospiro di sollievo e concentrarsi sulle prove di danza.

Paolo Conticini: “Pensavo di essere positivo al Covid”

L’esperienza di “Ballando con le Stelle” arriva in un periodo molto difficile per tutta la collettività ma, come raccontato da Paolo Conticini, se il teatro non si fosse fermato per rispettare le norme anti-Covid, probabilmente non avrebbe potuto dire di sì a Milly Carlucci. Nonostante ciò, l’attore avrebbe preferito che le cose restassero come prima e ha dato la sua opinione riguardo al nuovo DPCM: “Penso che bisognerebbe essere più coerenti: non si può chiudere il teatro e tenere aperta la metropolitana in quel modo“.

Paolo Conticini era stato messo in imbarazzo insieme alla sua maestra di ballo Veera Kinnunen. Nell’intervista concessa al periodico Mio, l’attore per spiegare il feeling che si è creato con la ballerina ha detto di lei: “Siamo molto simili sia per come lavoriamo, sia per il nostro senso dell’umorismo“.