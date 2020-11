Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, la dama torinese Gemma Galgani ha fatto capire di essere infatuata di un giovane corteggiatore.

Domani ci sarà un’altra puntata di ‘Uomini e Donne‘. Come sempre di sabato sarà il turno del Trono Over e dunque vedremo come procede l’interminabile ricerca dell’anima gemella da parte di Gemma Galgani. La Dama torinese, ormai, è la protagonista del programma da anni e sembra che ogni stagione possa trovare la felicità in amore, ma le scappa sempre sul più bello. La dinamica si è ripetuta talmente tante volte da sembrare parte del copione di una sit-com.

La scorsa edizione, quella iniziata a distanza a causa del Covid-19, Gemma aveva trovato interesse per il giovanissimo corteggiatore Sirius. L’interesse di un ragazzo di bell’aspetto ha fatto piacere a Gemma, ma la storia tra loro non poteva funzionare. Così in questo autunno la Galgani si è ripresentata nuovamente in studio alla ricerca dell’amore. I fan della serie sperano possa riuscirci, ma per il momento non ci sono state proposte concrete.

Gemma infatuata di un giovane corteggiatore

Fino alla puntata di oggi Gemma è stata interessata a Biagio. Il Cavaliere non ha mai deciso se dedicarsi alla conoscenza della dama torinese o se dedicarsi esclusivamente a Sabina. Quest’ultima, però, sembra essersi stancata della sua indecisione e di non avere più intenzione di frequentarlo. La scelta a quel punto non c’era più e sarebbe potata cominciare una storia con Gemma.

Anche in questo caso, però, a Biagio sembra essere andata male. Proprio nella puntata di oggi infatti, Gemma ha annunciato di aver cominciato la frequentazione con un uomo di 50 anni. Il cavaliere si chiama Maurizio e la dama sembra decisamente presa. Sarà la volta giusta? Le sue fan sperano di sì, mentre in collegamento da casa, Tina Cipollari non ha perso l’occasione di attaccare l’eterna rivale.