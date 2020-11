UeD, Roberta Di Padua: le foto bollenti e il nuovo amore

Roberta Di Padua è una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. La dama ha pubblicato degli scatti bollenti ed ha parlato del suo nuovo amore.

Roberta Di Padua è una delle protagoniste di “Uomini e Donne“, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La dama è una delle preferite del pubblico del programma ed è seguitissima sui social, dove conta un seguito di 200 mila followers soltanto su Instagram.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, in quarantena Tina Cipollari: collegamento da casa

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, rissa quasi sfiorata: il retroscena, “fermata in tre”

La dama di Cassino è nata nel 1982 e vive a Pontecorvo, dove è supportata dall’amore della sua famiglia. La Di Padua ha un figlio ma è ancora in cerca del grande amore, nonostante adesso grazie a “Uomini e Donne” sia impegnata nella frequentazione di Michele Dentice. Alla redazione del programma è stato però inviato un audio da Serena, in cui il cavaliere critica tutte le donne con le quali è uscito finora, compresa Roberta. L’indossatrice, però, si è detta ancora interessata e incuriosita da lui al punto tale da rifiutare la corte di quattro uomini, che si recheranno in studio per conoscerla.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne | lo studio è una polveriera tra crisi ed abbandoni

Roberta Di Padua, la delusione per Michele

Roberta Di Padua è apprezzata dai suoi followers per essere vera e onesta, ma anche per la sua bellezza e sinuosità che mostra spesso sui social. La donna lascia trapelare i suoi pensieri attraverso le didascalie e i commenti sulle sue foto. Nell’ultimo scatto condiviso ha scritto che: “Finisce solo quello che non era” e i fans hanno subito fatto il collegamento con Michele Dentice e le sue critiche nei confronti delle donne che ha frequentato.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Recentemente, infatti, Roberta si era detta molto delusa dalle parole di Michele, con il quale si sta frequentando da settimane. Nonostante ciò, però, la Di Padua ha anche sostenuto di essere realmente presa da lui ed era qualcosa che non le succedeva da tanto, precisamente dai tempi di Riccardo Guarnieri: “Dopo Riccardo non sono mai stata così presa da un uomo quanto ora lo sono da Michele. Quando è entrato mi ha subito colpito esteticamente, così ho deciso di sentirlo al telefono e ho scoperto tante cose di lui. E’ un papà e quindi, a differenza di altri uomini che ho frequentato e che non hanno figli, capisce alcuni limiti che io ho in quanto madre”, ha affermato.