Test della personalità, come ti comporti quando sei in una coppia?

Questo semplice test della personalità permette di capire come ti comporti quando sei in coppia con la persona che ami.

Stare in coppia è una delle cose più complicate che ci possa essere nella vita. Gli inguaribili romantici ti diranno che quando troverai la persona giusta sarà tutto più semplice, i cinici invece ti diranno che ogni relazione è sinonimo di privazione e dunque la devi accettare così come viene. Come spesso capita la verità sta nel mezzo. Nessuna relazione è semplice e ci saranno giorni in cui vivrai il rapporto come una privazione della tua persona e altri in cui trarrai da essa la forza di andare avanti. Momenti in cui tutto sembra semplice e la persona che ami il centro della tua vita, altri in cui pensi che le tue scelte ti abbiano portato all’interno di una gabbia.

Se si volesse andare più a fondo alla questione, si scoprirebbe poi che ci sono questioni di compatibilità caratteriale, disposizioni personali che permettono di sopportare un maggiore carico di stress e altri dettagli che permettono il funzionamento della coppia. In base a come vi approcciate alla persona che amate, insomma, la relazione la vivrete in modi diversi. Per ognuno di voi c’è bisogno di una persona compatibile ed in grado di sopportare privazioni e difetti. Semplicisticamente potremo operare una separazione in due tipologie di persone: chi si dona al 100% e chi invece prende più di quanto è in grado di dare.

Test della personalità: donna o volto di un uomo?

Se siete in dubbio su che tipo di persona siete in coppia o semplicemente vi è capitato di comportarvi in maniera differente in base alla relazione che avete avuto, questo semplice test potrebbe aiutarvi che tipo di persona siete in coppia. Chiaramente si tratta di un gioco e non di un test scientificamente provato, ma i risultati potrebbero sorprendervi. Per capire a quale categoria appartenete vi basta rispondere ad una semplice domanda: cosa vedete per primo nell’immagine?

Il corpo di una donna

Se la prima cosa che avete visto è il corpo di una donna, significa che siete persone che prendono molto sul serio le relazioni sentimentali e l’amore in generale. Quando iniziate una relazione siete felici, solari e divertenti, siete onesti e sapete confortare chi vi sta accanto. Non vi preoccupa il fatto di dare più di quanto riceviate, poiché siete comprensivi e sapete attendere la persona che amate. A volte potreste diventare troppo possessivi, specie se notate dell’interesse da una persona esterna alla coppia.

Il volto di un uomo

Se la prima cosa che avete notato è il volto di un uomo, il rapporto di coppia per voi è più complesso. Siete consapevoli che una relazione duratura vi comporta enormi sacrifici e siete disposti ad iniziarne una solo nel momento in cui vi sentite realmente innamorati di qualcuno. Vi piace la libertà, passare tempo da soli e con gli amici. Siete votati al divertimento e provate emozioni forti con passioni sfuggenti. Per questo a volte preferite non intrecciare relazioni durature, preferendo di gran lunga avere rapporti complicati e superficiali.