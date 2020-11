Stasera in tv – Tale e Quale Show senza Carlo Conti? Le anticipazioni

Tale e Quale Show va avanti senza Carlo Conti, costretto a casa… chi lo sostituirà oggi, 6 novembre?

Carlo Conti, costretto suo malgrado a lasciare temporaneamente le redini della conduzione di Tale e Quale Show, verrà sostituito… o meglio non proprio…

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sullo show che andrà in onda oggi, 6 novembre, su Rai 1 a partire dalle ore 21.25.

Leggi anche –> Stasera in tv – Grande Fratello Vip: concorrente eliminato e news di oggi

Tale e Quale Show, chi sarà oggi alla conduzione

Era stato annunciato il ritorno in studio di Carlo Conti alla conduzione di Tale e Quale Show tuttavia la rete ha deciso per un drastico cambio di rotta. Al timone si alterneranno quindi i giudici Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.

Durante la scorsa puntata abbiamo visto un Carlo Conti in diretta dalla sua abitazione, soluzione che comunque sembra essere stata gradita dal pubblico. L’esperimento, a livello di share, aveva dato i suoi frutti, riportando i telespettatori a una verità incontrovertibile: è un periodo difficile per tutti e neanche i vip ne sono esenti.

Perché questo cambio di rotta?

La scelta di lasciare lo scettro ai giudici in studio è apparsa come inaspettata. In realtà il conduttore, inizialmente asintomatico, ha iniziato a rilevare alcuni malesseri tipici del virus, tanto da costringere la Rai a optare per un piano di riserva. Collaborerà a questa conduzione corale anche Gabriele Cirilli. La trasmissione omaggerà Gigi Proietti riproponendo le immagini della sua partecipazione, memorabili esattamente come tutta la sua carriera. In programma anche un torneo dei campioni, nel quale i migliori sei artisti del 2020 e i quattro migliori della scorsa stagione si sfideranno a colpi di recitazione e canto. Fra le curiosità più interessanti, è emerso che Pago si esibirà nelle vesti di Renato Zero, Virginio in quelle di Franco Simone e Sergio Muniz interpreterà David Bowie.

Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!