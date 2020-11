Star Wars, trova giocattoli nella spazzatura: un tesoro da 440mila euro

Star Wars non finisce mai di stupire. Una coppia inglese ha trovato un piccolo tesoro all’interno di alcuni sacchi dimenticati in garage.

A Stourbridge, una coppia inglese è stata la protagonista di un ritrovamento a dir poco eccezionale. I due coniugi non sapevano di avere in casa una tale fortuna. Tutti quei sacchi pieni di giocattoli erano stati lasciati da un loro vicino, ma non avevano idea del loro valore.

Il loro vicino e amico, Peter Simpson, aveva dato continuato la sua collezione di Star Wars per decenni e aveva lasciato questa preziosa eredità alla coppia di amici. Quella che loro consideravano un’accozzaglia di pupazzi e astronavi era rimasta nel loro garage da dicembre dello scorso anno. La loro considerazione riguardo la preziosa eredità è cambiata non appena hanno saputo il suo valore.

Star Wars: un piccolo tesoro ritrovato nell’Inghilterra centrale

Secondo quanto riportato dal quotidiano The Times, il figlio della coppia ha fatto valutare tutti i giocattoli. La piccola fortuna si aggirerebbe intorno ai 440 mila euro. Tutte le action figure si trovavano ancora nella loro confezione originale, rendendo il tutto di valore inestimabile. “Molti pezzi erano un po’ umidi ma in linea di massima è la migliore collezione di Star Wars che abbia mai visto”, ha dichiarato Chris Aston di Aston’s Auctioneers.

Durante la vendita, alcuni pezzi hanno sfiorato prezzi vertiginosi in quanto erano considerati introvabili da molti fan della saga. Un Destroyer Commander è stato venduto per ben 32.500 sterline (tasse incluse). Ci sono solo due di questi pezzi ad essere ancora nella confezione originale. Arriva invece a 27.280 sterline un Palitoy Jawa, si crede sia uno dei 10 esemplari ancora intatto nella sua scatola. Tutto ciò mostra come i cimeli di Star Wars possano raggiungere cifre vertiginose. Sempre in questa collezione è stato venduto un set di personaggi (8) da Return of the Jedi per 1.400 sterline. Negli anni ’80 costavano solamente 1,59 sterline l’uno. Possiamo dire che per la coppia inglese è stato un bel colpo di fortuna. “Deve sembrare che abbiano vinto alla lotteria“, ha ancora dichiarato Aston.

