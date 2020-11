Simona Tagli, il voto di castità: “Oltre 10 anni senza avere rapporti”

Le rivelazioni di Simona Tagli, il voto di castità e il motivo per cui lo ha fatto: “Oltre 10 anni senza avere rapporti”.

La showgirl Simona Tagli, classe 1964, è stata una delle icone televisive sexy degli anni Ottanta: ha partecipato a Popcorn, Drive-In, poi I-taliani del gruppo comico dei Trettré e MegaSalviShow di Francesco Salvi. Successivamente, è stata valletta a Domenica in, nell’edizione condotta dai Ricchi e Poveri e Gigi Sabani per la regia di Gianni Boncompagni e Simonetta Tavanti.

L’anno successivo è nel cast di Piacere Raiuno, insieme a Gigi Sabani, Danila Bonito e Demo Mura. Nell’estate di quell’anno incide il singolo dance Uhmm bellissimo. Quindi sempre con Gigi Sabani presenta Castrocaro, in onda in prima serata su Raiuno. Ottiene un grande successo, che poi va lentamente svanendo.

Cosa ha rivelato Simona Tagli: le ragioni della sua castità

La ritroviamo nel 2006 all’Isola dei Famosi, ma di fatto si tratta per lei di un’uscita che dura poco. Ormai lontana dai riflettori che contano, la showgirl sta peraltro maturando una scelta che ha deciso di rendere pubblica qualche tempo fa. “In un momento per me molto doloroso sono entrata in questa fase spirituale ho deciso di dedicare la vita a mia figlia, perché spesso con amore si fanno anche sacrifici”, ha spiegato.

Sua figlia è nata nel 2005, si chiama Georgia ed è nata dalla relazione con l’ex compagno Francesco Ambrosoli. Insomma, la sua vita, stando a sentire Simona Tagli, è cambiata proprio dopo la nascita della piccola. Nello studio di Pomeriggio Cinque, Simona Tagli ha rivelato che “non mi sento privata di niente: è stata una scelta…”. Nella trasmissione di Canale 5, Flavia Vento era stata la prima a dichiarare di essere casta da tre anni: di qui il sospetto di una rivelazione “copiata”. “No, non voglio togliere il primato a nessuno”, ha ribattuto la Tagli.