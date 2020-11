Sabrina Salerno, c’è un intruso nel suo letto: la foto sui social

La bellissima Sabrina Salerno ha divertito il suo pubblico con un buffo scatto ostato sui social. Vediamolo insieme.

Sabrina Salerno ha nuovamente fatto breccia nel cuore del suo pubblico. La splendida donna ha postato una foto, e nel suo letto c’è qualcuno di estremamente speciale. Di chi si tratta? Scopriamo chi è la persona tanto amata dalla donna.

La showgirl ha fatto impazzire i suoi follower con l’ultimo scatto pubblicato sul social più in voga del momento, Instagram. Sabrina ha per la prima volta mostrato una persona adagiata tra le sue lenzuola, suscitando la curiosità di tutti i fan che, a primo impatto, non hanno potuto credere ai propri occhi.

La persona che ha suscitato l’interesse e la curiosità del pubblico è niente meno che il suo adorato figlio, Luca Mario Monti. Il ragazzo sedicenne ne ha approfittato per stendersi comodo nel letto della madre, che non ha perso tempo ad immortalarlo in un tenero scatto.

La foto mostra in primo piano il viso della splendida showgirl, e alle sue spalle il figlio, steso nel suo letto, intento ad utilizzare un computer portatile. “Trova l’intruso…” scrive la donna. “Il letto della mamma è in assoluto il più comodo“.

Visualizza questo post su Instagram Trova l’intruso… il letto della mamma è in assoluto il più comodo…😌 Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 5 Nov 2020 alle ore 12:01 PST

Sabrina Salerno: il tenero scatto in compagnia del figlio

La foto pubblicata dalla showgirl ha suscitato in poco tempo centinaia di like e commenti. La donna, in compagnia del figlio Luca Mario Monti ha divertito il pubblico con un dolce scatto, all’interno del quale il ragazzo compare sullo sfondo, comodo sul letto della mamma. Amore e tenerezza trapelano dalla foto, che non potrebbe essere più bella di così.