Romina Power, dolore per il grave lutto: “Ha lasciato il corpo ieri”

Romina Power ha annunciato su Instagram la morte del cognato William Greendeer, marito della sorella Taryn e padre della nipote Stella.

Un nuovo lutto colpisce la famiglia di Romina Power. Dopo aver perso la sorella Taryn, la cantante dice addio anche al cognato William Greendeer, marito di Taryn e padre della figlia Stella. Una scomparsa improvvisa che Romina, con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, ha annunciato così: “Oggi voglio ricordare mio cognato, William Greendeer, che ha lasciato il corpo ieri a Viroqua, Wisconsin dove si batteva per proteggere la natura. Era il papà di mia nipote, Stella”. Condividendo una foto del cognato scattata dal figlio Yari, la Power ha voluto render omaggio a un uomo che stimava e al quale voleva bene.

Un’altra batosta per Romina Power

La morte di Greendeer arriva in un mese particolarmente difficile per Romina Power: in questi giorni ricorre l’anniversario della morte della figlia Ylenia, nata il 29 novembre 1970 e di cui si sono perse le tracce dal 1994. Il dolore misto alla dolcezza del ricordo della sua primogenita si unisce così al pensiero per l’amato William che, con la sua presenza, aveva regalato giorni lieti alla sorella Taryn, cui era legatissima, rendendola mamma per la quarta volta con la nascita di Stella.

