Riccardo Guarnieri chiude con Ida Platano: “Non provo più nulla”

Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono la coppia più burrascosa di Uomini e Donne degli ultimi anni. Lui ha parlato della loro relazione al magazine ufficiale del programma…

Tra le coppie più burrascose e chiacchierate di Uomini e Donne, dopo Gemma e Giorgio, ci sono sicuramente Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Innamorati nel programma di Maria De Filippi, messi alla prova a Temptation Island, rincongiunti e di nuovo in rottura. La loro storia sembra non avere mai un minuto di stabilità…

Guarnieri dice di non provare più nulla per Ida

Che la storia d’amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano fosse in rovina dopo il lockdown, era ormai chiaro a tutti. Dopo il loro ricongiungimento a Uomini e Donne Over in seguito al disastro di Temptation Island, i due si erano allontanati e tra di loro qualcosa si è rotto per sempre.

Infatti, Riccardo Guarnieri ha rotto il silenzio riguardo la loro relazione al settimanale ufficiale della trasmissione Uomini e Donne Magazine, con parole dure e aspre: “Per Ida non provo più nulla. Non ha riservato a me lo stesso trattamento che io avuto per lei. Non ho rimpianti“. Guarnieri ha fatto chiarezza su quanto successo tra i due negli ultimi tempi, raccontando del deterioramento della relazione con Ida, dopo qualche tempo di convivenza.

Durante un litigio particolarmente acceso, Riccardo avrebbe detto a Ida di voler tornare a Taranto, di non vedere l’ora di essere lontano da lei: “Le ho ripetuto che non sarei voluto partire, ma ha continuato a dirmi che in casa con me non aveva vissuto con serenità e che aveva bisogno tempo per riflettere” ha chiarito lui. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha poi raccontato di essere sempre lui a cercare Ida e che quanto lei ha tentato di riavvicinarsi, era “troppo tardi”.

Se ormai la relazione con Ida Platano è finita, dalle parole di Riccardo emerge una voglia di ripartire, perché no anche di nuovo a Uomini e Donne.