Pago, Serena Enardu è il passato: “Pronto per una nuova storia”

Il cantante Pago, al centro di numerosi notizie di gossip con la sua relazione con Serena Enardu partecipando anche a due reality come Temptation Island e Grande Fratello Vip, è sempre uno dei protagonisti a Tale e Quale Show. Nelle ultime ore ha parlato anche della sua vita privata con l’intervista rilasciata ai microfoni di TvMia: “Serena è il mio passato e non voglio più parlarne. Ora sono solo e non ho una compagna, anche se sarei pronto per un nuovo legame”.

Il cantante vuole continuare ad affezionarsi a qualcuna, mentre nel suo lavoro vuole rilanciarsi definitivamente nel mondo della musica visto che sta lavorando ad un nuovo disco. Poi su Tale e Quale show ha rivelato tutta la gioia: “La vittoria è stata il culmine di un anno magico in cui ho ritrovato la grande popolarità. Il programma mi ha permesso di ritornare a fare il mio mestiere”. In questi lunghi anni ci sono stati periodi davvero bui: “Momenti molto duri in cui il telefono non squillava mai. Così le mie canzoni sembravano non interessare più a nessuno. E proprio lì ho pensato anche di mollare tutto”.