Lutto nel giornalismo, morta Silvia Scardino: aveva solo 59 anni

Grave lutto nel mondo del giornalismo. Si è spenta Silvia Scardino, celebre e stimata giornalista siciliana.

Aveva solo 58 anni e settimana prossima ne avrebbe compiuti 59. Poco prima del suo compleanno però Silvia Scardino è morta lasciando tutti senza parole per lo sgomento e il dolore.

Chi era Silvia Scardino

Iscritta all’albo dei giornalisti dal 1982, la Scardino si era occupata di molteplici argomenti occupandosi soprattutto di cronaca. Nel corso degli anni aveva lavorato per diversi quotidiani, ma anche per agenzie di stampa, radio e tv locali. Negli ultimi anni si era avvicinata politicamente al Movimento Cinque Stelle contribuendo attivamente anche alla campagna elettorale del 2017.

Ricordata da tutti per la grande professionalità e serietà tutti si stringono al dolore e al cordoglio di famigliari ed amici che devono affrontare questo gravissimo lutto in un momento tra l’altro non facile per la pandemia in corso. Al momento la famiglia stretta e unita nel dolore non ha reso note le cause del decesso dell’amata e stimata Silvia.