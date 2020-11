Lidia Schillaci, chi è il fidanzato Luca Favilla: la loro storia

La vita privata della cantante Lidia Schillaci di Tale e Quale Show, chi è il fidanzato Luca Favilla: la loro storia.

Lidia Schillaci ha catturato il cuore di tutto il pubblico di Tale e Quale Show. La donna ha decisamente colpito nel segno: nata a Palermo il 28 Marzo del 1984, giovanissima fa il suo esordio in uno dei primi talent show televisivi. Stiamo parlando di Operazione Trionfo, quando era una ragazza di 18 anni.

In queste settimane, possiamo ammirarla nuovamente – selezionata per il Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show – su Raiuno. La donna ha un fidanzato di undici anni più giovane, con cui condivide diverse passioni. Si tratta del ballerino Luca Favilla, il quale fa parte del cast artistico di Ballando con le Stelle.

Chi è Luca Favilla, fidanzato di Lidia Schillaci

Nato a Roma il 22 aprile 1995, Luca Favilla si appassiona alla danza che ha solo 9 anni e nel 2014 – appena 19enne – assieme alla sua partner Benedetta Orlandini, con la quale ballava da quattro anni, entra a far parte del cast artistico di Amici di Maria De Filippi. Questa sua avventura non dura però molto, viene eliminato e devono passare ben 4 anni perché arrivi il riscatto a Ballando con le Stelle. Qui partecipa prima come partner della modella Cristina Ich, quindi insieme a Manuela Arcuri.

Sulla relazione col ballerino, Lidia Schillaci ha detto: “Siamo entrambi molto timidi, l’amore a volte può rendere impulsivi, non abbiamo detto nulla in quanto siamo molto riservati e ci teniamo alla nostra privacy”. Quindi ha proseguito parlando del loro incontro: “Ci siamo conosciuti a Ballando con le Stelle, lui era in gara come ballerino e io cantavo. Era molto attratto dalla mia voce ed è stato intraprendente con me, non ho molto da dire, visto che oltre ad essere timidi siamo una coppia semplice molto legata ai veri valori della vita”.