GFVip, Zelletta smascherato confessa tutto: punito anche Brosio

Signorini ha comunicato la punizione per Andrea Zelletta: il gieffino è stato inserito direttamente in nomination per aver violato le regole.

Nei giorni scorsi Paolo Brosio è stato punito per aver portato all’interno della casa delle informazioni agli altri concorrenti. Il giornalista, a mezze parole e senza fare nomi, ha detto che sarebbero entrate altre due donne ed un uomo in casa. Inoltre si è lasciato sfuggire che il programma potrebbe durare più del previsto. Le rivelazioni sono state colte dalle telecamere e la produzione ha deciso di punirlo con l’inserimento in nomination.

Sebbene lo stesso Brosio sapeva di aver parlato troppo, quando gli è stata comunicata la punizione ha reagito mettendo nel mezzo anche Zelletta. Il gieffino, infatti, si è lamentato di essere stato punito mentre l’altro concorrente non era stato nemmeno richiamato. Dopo queste parole e le segnalazioni di molti utenti web, Signorini questa mattina ha detto che sarebbero state presi dei provvedimenti anche per l’ex tronista.

Paolo Brosio e Andrea Zelletta in nomination punitiva

Signorini ha mantenuto la parola e nella puntata di questa sera ha mostrato a tutti gli inquilini della casa ed al pubblico i comportamenti errati dei due concorrenti. Se quelli di Brosio si conoscevano già, quelli di Zelletta sono stati sottolineati per la prima volta. Nelle immagini si vede l’ex tronista che rivela ad Elisabetta Gregoraci il nome della prossima concorrente. Poi fa capire che il programma potrebbe essere prolungato ed infine racconta il post pubblicato da CR7 sul tampone.

Terminato il video, Signorini ha parlato ai concorrenti ed ha spiegato che in seguito alle violazioni appena viste, il televoto sarebbe stato annullato e sarebbe stato riaperto solo al termine della puntata. Nella lista delle possibili eliminazioni sono stati inseriti d’ufficio sia Zelletta che Brosio, i quali dunque potrebbero uscire già il prossimo lunedì.