Georgina, look da 50mila per la compagna di Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez è da ormai tanto tempo la compagna di Cristiano Ronaldo: che look lussuoso per la sua nuova campagna pubblicitaria

Un mese davvero complicato per Georgina Rodriguez. La fidanzata di Cristiano Ronaldo ha dovuto rinunciare al suo lavoro da modella dopo la positività al Covid-19 riscontrata per il campione portoghese. Dopo l’esito negativo tutto è tornato alla normalità con la modella spagnola, di origine argentina, che ha potuto sposare i nuovi progetti come testimonial nelle varie campagne pubblicitarie: l’ultima a Milano per uno shooting fotografico. Ma il suo look è davvero da favola con un costo che vale più di 50mila euro: tuta di Dior a stampa Oblique (circa 4mila euro); ai piedi le ciabatte Oran di Hermès (485 euro), tonalità azzurro, mentre la borsa è quella più costosa, una Birkin (sempre Hermès) in coccodrillo nero dal valore di 50mila euro.

Georgina, non solo CR7 ma anche tanto lavoro

Nel corso dei mesi la fidanzata di CR7 rappresenta sempre fotografici. Su Mujer Hoy è elegantissima in bianco e nero, mentre su Paris Match è sempre molto sensuale. Il suo lavoro continua senza sosta senza tralasciare la sua vita privata che va a gonfie vele con Cristiano Ronaldo.