Francesco Chiofalo pentito della scelta: “Cambiato in peggio” – VIDEO

Trapianto di barba non andato come voleva, in un video Francesco Chiofalo quasi pentito della scelta: “Cambiato in peggio”.

L’ex protagonista di Temptation Island, Francesco Chiofalo, è in preda al panico: la sua scelta di fare un trapianto di barba non ha prodotto gli effetti sperati. “Ho fatto un trapianto di barba e, c***o, per ora non mi vedo molto migliorato” – ha detto nelle Stories su Instagram – “Diciamo che quando uno si fa un’operazione di chirurgia estetica si dovrebbe veder migliorato”.

Il risultato non era a quanto pare quello che si aspettava: “Più guardo dentro lo schermo e più mi viene un colpo e penso che vi stia prendendo un colpo anche a voi per quanto sono cambiato in peggio. Dovrò stare così un po’ di tempo? Lo accetto, anche perché questo intervento ho voluto farlo io”.

Cosa è successo a Francesco Chiofalo dopo il trapianto di barba

Secondo ‘Lenticchio’, “era giusto che facessi vedere il mio volto a tutti. Anche perché non mi devo vergognare di niente. Perché è una situazione provvisoria. Ho aspettato un po’ di giorni e non ve l’ho fatto vedere da subito perché era troppo impressionante. E non vorrei che qualche bambino si impressionasse”. Chiofalo ha un’evidente fasciatura alla testa, perché da lì hanno preso i peli poi trapiantati in faccia. “Volevo avere la barba da sempre. Io non ce l’avevo come tutti gli altri ragazzi. Vedevo che ce l’avevano pure i peggio c******i, ma io no. E quindi volevo averla”, recrimina.

Insomma il suo era un desiderio nel tentativo di stare meglio con sé stesso. Il risultato finale è imbarazzante al momento, ma “vi assicuro che sono contentissimo di aver fatto questa cosa. E non vedo l’ora di avere la faccia ripresa, con la mia bella barba folta”. Francesco Chiofalo ha quindi concluso: “Aspetterò che la mia faccia torni normale, per vedere il risultato di questa operazione per cui ho fatto tanti sacrifici. Sono andato all’estero… E non vedo l’ora di vedermi con una bella barba”.