Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli | perché tra loro non funziona

Per quale motivo Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli non fanno il passo decisivo dall’essere amici al diventare fidanzati.

Il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli va avanti tra alti e bassi. Nella casa del GF Vip 2020 è questa loro telenovela a rappresentare uno degli argomenti di maggiore interesse. I due hanno vissuto praticamente di tutto, dalle risate ai pianti, dalle coccole ai litigi.

Ma nonostante lui le faccia una corte serrata ed evidente, la 40enne showgirl originaria di Soverato, in provincia di Catanzaro, non sembra volerne sapere di cedere. Alché, negli ultimi giorni abbiamo assistito tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli ad una sorta di presa di distanza da parte di lui. Il fratello di Petrelli, Giulio, ha parlato a ‘Mattino 5’ della vicenda affermando che “Pierpaolo soffre per suo figlio Leonardo che è lontano. Elisabetta lo ha fatto stare meglio. Ma le esitazioni di lei non gli fanno bene. Se è innamorato? Secondo me no, ma di sicuro si è molto affezionato”.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, il fratello: “Lei non doveva chiamarlo ‘ex velino’…”

A casa c’è la madre di Petrelli che non sta prendendo bene questa situazione, con un comportamento altalenante che non fa bene al figlio. Invece tra gli inquilini del GF Vip 2020 si parla, su impulso di Arianna David, di queste difficoltà vissute tra la Gregoraci e Pierpaolo. A detta di Arianna, Petrelli pagherebbe il fatto di non avere un carattere abbastanza forte. Per finire, Giulio Petrelli nel salotto di Federica Panicucci ha rimarcato una cosa non bella a suo dire. Riguarda l’epiteto “ex velino” che Elisabetta ha utilizzato in questi giorni in riferimento a suo fratello. “Lui la vede come un qualcosa di offensivo”. Ed anche sui social network gli appassionati del GF Vip 2020 dibattono sul loro rapporto.

