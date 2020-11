By

Dopo la sua rinuncia a ‘Ballando con le Stelle’, parla Elisa Isoardi, amara confessione: “Dovevo farlo, non poteva reggere”.

“Dovevo farlo, la caviglia non poteva reggere altri balli”, così Elisa Isoardi ha spiegato la sua rinuncia a ‘Ballando con le Stelle’, dopo l’infortunio che l’ha costretta appunto a dare forfait. L’ex di Salvini parla di una “rinuncia doverosa” poiché comunque le condizioni della sua caviglia erano molto serie.

Leggi anche: Ballando con le Stelle, ritiro immediato per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Le speranze di tornare comunque a Ballando con le Stelle in coppia con Raimondo Todaro non sono comunque svanite. Ieri la conduttrice televisiva scriveva su Instagram: “In fisioterapia all’auditorium, non vedo l’ora di tornare ragazzi! Sto seguendo passo passo le indicazioni dei medici”. Lo spiraglio resta aperto.

Leggi anche: Elisa Isoardi | ‘Basta chiamarmi la ex di Salvini | io e Raimondo Todaro…”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’annuncio di Elisa Isoardi: ritorno possibile a ‘Ballando con le Stelle’

Anzi domani sera Elisa Isoardi potrebbe essere parte del programma, come ospite – in quello che sarà un tributo a Gigi Proietti, l’attore romano scomparso a 80 anni nel giorno del suo compleanno, nella notte tra domenica e lunedì. “C’è stato un percorso di convinzione e autoconvinzione, l’ho dovuto fare anche per rispetto agli altri concorrenti”, sono state le parole della conduttrice televisiva.

Ma a quanto pare il suo non sarà un ritiro definitivo: “Spero di poter tornare, spero di poterlo fare già dalla nona puntata o magari da domani sera. Dovrò farlo e vorrò farlo al 100%”. Elisa Isoardi chiosa poi con una battuta, una sorta di stilettata al suo passato: “Non ho mai ballato a metà, così come non ho mai amato a metà”. Il suo commento è rivolto a qualcuno di preciso? C’è chi sostiene che ci possa essere un riferimento chiaro.