Lacrime e body shaming a X-Factor: Emma Marrone difende Casadilego

Emma Marrone ha versato qualche lacrima durante l’ultima puntata di X-Factor. La donna si è lanciata alla difesa di Casa di Lego.

Ancora pianti durante l’ultima puntata del celebre talent X-Factor 2020. Sotto la luce dei riflettori questa volta ci sono Emma Marrone e Casadilego. A quanto pare episodi di body shaming hanno toccato da vicino la concorrente, ed il fatto, unito alla sua splendida esibizione di ieri sera, ha fatto versare ad Emma qualche lacrima.

Leggi anche->Emma Marrone, supporto ad Alessandro Cattelan: “Sei il nostro capitano”

Casadilego ha cantato ieri il brano Sunny di Billie Eilish. La ragazza, durante il daily, si era lasciata andare ad uno sfogo con il suo giudice, Hell Raton, raccontando di non essere particolarmente di buon umore e di soffrire molto. La concorrente infatti è stata bersagliata sui social a causa del suo aspetto fisico. Il suo mentore ha così deciso di rispondere a tono, assegnando al giovane talento un brano adatto a lei e al suo momentaneo dolore.

Leggi anche->Emma Marrone, si fotografa senza veli su Instagram

L’esibizione di Casadilego ha inevitabilmente toccato tutti, in particolar modo il giudice Emma Marrone. La donna, che ha sempre combattuto contro il body shaming, non è rimasta in silenzio. Oltre a commentare l’esibizione, la cantante si è lanciata in difesa della piccola concorrente, lasciandosi scivolare anche qualche lacrima.

Leggi anche->X-Factor, Casadilego: chi è la giovane protagonista del talent

“Vorrei prestarti i miei occhi per farti vedere quanto è bello vedere una cosa così bella, non omologata a tutto quello che ci stanno propinando su Instagram, Twitter, TikTok, tutta la merda.” ha dichiarato Emma Marrone. “Ti auguro di avere sempre la luce e di vedere le mani giuste nelle quali stare.” ha continuato. “Ti auguro di finire sempre nelle mani giuste“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Casadilego, le parole di Manuel agnelli e di Emma Marrone

Il celebre Manuel Agnelli ha detto la sua prima di lasciare la parola ad Emma Marrone. Il giudice si è mostrato fiero di fronte all’esibizione di Casadilego, che ha cantato il brano Sunny di Billie Eilish. “Cosa posso sire senza essere di troppo?” ha esordito l’uomo. “Abbiamo trovato un talento vocale che ha bisogno di essere protetta, è una cosa rara“. In seguito è intervenuta la bella Emma, in lacrime e carica di grinta. La donna si è lanciata in difesa della giovane concorrente, come soltanto lei avrebbe saputo fare.