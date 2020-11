Adriana Volpe, addio con Roberto Parli: “Mia figlia piange sempre”

Adriana Volpe e Roberto Parli ormai non stanno più insieme. Sul suo profilo Instagram la rivelazione dell’ormai ex della conduttrice italiana

Adriana Volpe ha detto ufficialmente addio a Roberto Parli. La loro rottura era già nell’aria, ma come svelato da Chi Magazine il loro matrimonio ormai è terminato. In aggiunto, sul suo profilo Instagram, ha risposto ad alcuni followers svelando la fine della relazione con la celebre conduttrice italiana. Così Roberto ha prima risposto ad un fan: “Tu cosa sai e chi sei”, mentre ad un altro che ha definito ‘stupenda’ la Volpe ha aggiunto: “Non si giudica in 3 mesi ma in 14 anni”. Successivamente è arrivata anche una confessione abbastanza dura: “Famosa di cosa? Le mie ferite sono la mia famiglia e mia figlia che piange ogni volta”.

Adriana Volpe, l’indiscrezione sulla vita privata

Lo stesso ormai ex della conduttrice ha anche insinuato che Adriana abbia una relazione con il modello dell’ex edizione del Grande Fratello, Andrea Denver. I due si sono conosciuti proprio all’interno della casa e potrebbe esserci stato del tenero, ma al momento non ci sarebbero conferme ma soltanto suggestioni. La notizia della fine del loro matrimonio, infine, era già nell’aria ormai da tanti giorni, ma ora sarebbe così arrivata la definitiva conferma da parte di Roberto Parli.