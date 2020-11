Questa mattina se n’è andato Nicola Montella, il papà dell’allenatore ed ex giocatore della Roma Vincenzo. Cordoglio della Fiorentina e un’ondata di messaggi sui social.

Gravissimo lutto in casa Montella. Questa mattina se n’è andato Nicola, amatissimo papà dell’ex giocatore della Roma. E’ stato una figura molto importante nella vita dell’atleta: voleva che lui facesse il falegname, ma a 12 anni Vincenzo andò via di casa per inseguire il sogno del pallone, accettando il corteggiamento dell’Empoli. Papà Nicola lo lasciò libero di percorrere della sua strada, convinto in cuor suo che prima o poi avrebbe avuto il successo che meritava.

Il triste annuncio della morte del papà di Vincenzo Montella

Attraverso i propri social, la Fiorentina ha espresso il suo cordoglio per il proprio ex tecnico: “Tutta la Fiorentina è vicina a Vincenzo Montella e ai suoi familiari, in questo momento di profondo dolore, per la scomparsa del padre Nicola”. Enorme l’affetto mostrato anche dai tifosi viola e in generale da tutti gli appassionati di calcio sui social che hanno voluto stringersi attorno all’allenatore di Pomigliano d’Arco per fargli sentire la propria vicinanza in questo triste momento per lui e la sua famiglia. Proprio in questi ultimi giorni, in virtù dei risultati negativi della squadra, il club viola ha inserito anche lo stesso Montella nella lista degli allenatori candidati alla panchina della Fiorentina per sostituire Beppe Iachini.

Tutta la Fiorentina è vicina a Vincenzo Montella e ai suoi familiari, in questo momento di profondo dolore, per la scomparsa del padre Nicola. — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 5, 2020

EDS