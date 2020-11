Terremoto in provincia di Benevento: panico e allarme

Torna a tremare la provincia di Benevento: a Ceppaloni è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.1 oggi pomeriggio intorno alle 16:45.

Una nuova scossa di terremoto di media intensità – magnitudo 3.1 – si è verificata in provincia di Benevento, a circa un chilometro a nord-ovest di Ceppaloni, paese di 3mila abitanti. A renderlo noto è l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia in un tweet. Il sisma si è fatto sentire nella metà pomeriggio di oggi, alle 16:43. L’ipocentro è stato registrato a una profondità di 14 chilometri.

Leggi anche –> Terremoto Turchia: bambina salvata dopo giorni dalle macerie

Leggi anche –> Terremoto oggi | scossa violentissima di 6.6 distrugge vari edifici | FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ceppaloni ripiomba nella paura del terremoto

L’odierna scossa di terremoto è stata avvertita anche nei comuni vicini a Ceppaloni, in Valle Caudina, in provincia di Avellino e a Benevento città, dove alcune famiglie spaventate e in preda al panico – come spesso accade in questi casi – si sono riversate in strada. Diverse le chiamate giunte al centralino dei Vigli del Fuoco per segnalare situazioni di disagio o chiedere informazioni o aggiornamenti su quanti stava succedendo. Al momento, comunque, non si segnalano danni a cose né a persone.

Sono tuttora in corso accertamenti e verifiche da parte dei tecnici comunali delle amministrazioni di Ceppaloni, San Giorgio del Sannio, Altavilla Irpina, Chianche, San Leucio del Sannio e Arpaise. La scossa – si apprende sempre dall’aggiornamento in tempo reale fornito dall’Ingv – è stata preceduta da una di magnitudo più bassa, pari a 2.1, alle ore 14:39 a una profondità di 10 chilometri.

Leggi anche –> Terremoto Sicilia | scossa improvvisa nel cuore della notte | FOTO

Leggi anche –> Terremoto devastante di 7.4 gradi di magnitudo: rischio tsunami in Alaska

EDS