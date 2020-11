Temptation Island, le accuse choc di Anna: “Andrea mi ha tradita”

La coppia di Temptation Island composta da Anna Boschetti e Andrea Battistelli si è lasciata ed arrivano le accuse pesanti.

Anna Boschetti e Andrea Battistelli hanno partecipato alla scorsa edizione di “Temptation Island“, condotta da Filippo Bisciglia. La coppia ormai si è lasciata e Amedeo Venza ha fatto sapere che le cause della loro rottura sono da ricondursi ad alcuni tradimenti.

Amedeo Venza ha fatto sapere al pubblico che lo segue che la coppia di “Temptation Island” formata da Anna e Andrea si sono lasciati a causa di alcuni tradimenti di lui con due ex tentatrici del programma. Quella dell’influencer è un’accusa pesante, smentita da Lorenzo Amoruso che ha assicurato ai suoi followers che quelle su Andrea sono notizie false. Ora, però, a dare la conferma a questo gossip ci pensa la diretta interessata, Anna, che è stanca di essere attaccata. La giovane non ha conquistato il pubblico di Canale 5 e non si è guadagnata la simpatia dei compagni di avventura del suo ex, ma ha lasciato tutti senza parole con le sue affermazioni.

Anna Boschetti: “Andrea mi ha tradita con due tentatrici”

Anna Boschetti ha lasciato tutti senza parole affermando di essere stata tradita da Andrea con ben due tentatrici. Tra i due sembrava tutto procedere bene, ma all’improvviso è arrivata la rottura. Attraverso le sue Instagram stories Anna afferma che non vuole che Lorenzo Amoruso la nomini o parli di lei e lo ha invitato a pensare alla sua vita. Poi, ha dichiarato che non avrebbe mai alimentato un gossip del genere se non fosse vero, in quanto “in ballo c’è il sentimento di due bambine che amano Andrea come se fosse il padre”.

La giovane mamma si riferisce alle sue due figlie, che starebbero soffrendo della rottura. Ha assicurato ai suoi fans che quanto detto da Venza è vero ed è scesa nei dettagli dei tradimenti, sostenendo che Andrea “si è frequentato con due tentatrici“. E’ inoltre convinta che il suo ex abbia trascorso con loro una notte nel suo ristorante fino alle 4 del mattino. Anna dice di non sapere cosa sia successo e di non volerlo neanche sapere. Per il momento Battistelli non ha ancora replicato alle accuse che gli sono state rivolte.