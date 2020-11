Roma Cluj Europa League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Roma e Cluj è valido per la terza giornata della Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo un bilancio modesto in Champions League, con una vittoria – quella della Juventus in Ungheria, un pareggio e due sconfitte, per le squadre italiane impegnate nelle coppe europee stasera potrebbe essere il momento del riscatto. In campo a partire dal tardo pomeriggio ci sono Roma, Napoli e Milan.

I giallorossi sono impegnati in casa alle 18.55 contro i romeni del Cluj, squadra che nelle ultime stagioni ha in più occasioni incrociato formazioni italiane e soprattutto lo scorso anno se l’è vista coi cugini della Lazio. I romeni vinsero per due reti a uno in casa, ma poi persero di misura per una rete a zero all’Olimpico.

Precedenti di Roma – Cluj e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Olimpico di Roma tra i padroni di casa giallorossi e gli ospiti romeni è in esclusiva su Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Quattro sono i precedenti tra queste due formazioni in competizioni europee: 2 sono le vittorie romaniste con un pareggio e una sconfitta. Nella Champions League 2008/2009, i giallorossi caddero in casa per 2-1 e vinsero la gara di ritorno in Romania per 3-1. Due anni dopo, nella stessa competizione vinsero in casa di misura, pareggiando poi la trasferta in Romania. Il Cluj ha altri quattro precedenti contro squadre italiane nelle coppe: oltre che con la Lazio già citata, ha giocato due volte con l’Inter perdendo entrambi gli scontri nei sedicesimi di finale di Europa League 2012/2013.

Roma e Cluj, le due squadre in campo: le formazioni

Fonseca e Patrescu stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Lo.Pellegrini; Borja Mayoral.

CLUJ (4-2-3-1): Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Djokovic, Hoban; Rondon, Paun, Deac; Debeljuh.