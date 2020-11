Rijeka Napoli Europa League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Rijeka e Napoli è valido per la terza giornata della Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo un bilancio modesto in Champions League, con una vittoria – quella della Juventus in Ungheria, un pareggio e due sconfitte, per le squadre italiane impegnate nelle coppe europee stasera potrebbe essere il momento del riscatto. In campo a partire dal tardo pomeriggio ci sono Roma, Napoli e Milan.

Leggi anche: Francesco Totti positivo al Coronavirus: aveva perso il padre pochi giorni fa

Per i partenopei, allenati da Rino Gattuso, la trasferta croata presenta sicuramente delle insidie, ma l’avversario in ogni caso appare di quelli a portata di mano. Il Rijeka infatti è al momento in ultima posizione in classifica, con due sconfitte su due, un solo gol fatto a fronte dei cinque che ha subito.

Leggi anche: Ibrahimovic testimonial contro il virus | ‘Tu non sei Zlatan’ VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Rijeka – Napoli e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadion HNK Rijeka di Fiume tra i padroni di casa del Rijeka e gli ospiti partenopei è in esclusiva su Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Collection, Sky Calcio 3 e Sky Sport 484. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Per il Napoli è la prima sfida in assoluto contro una squadra croata, mentre la formazione padrona di casa vanta quattro precedenti con squadre italiane: nei quarti di finale della Coppa delle Coppe 1979-80, pareggiò in casa con la Juventus, perdendo poi due a zero in trasferta; nei gironi dell’Europa League 2017-18, perse 3-2 a San Siro contro il Milan, vincendo invece 2-0 a Fiume. In quest’ultima partita, sulla panchina della formazione rossonera sedeva Rino Gattuso.

Rijeka e Napoli, le due squadre in campo: le formazioni

Rozman e Gattuso stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni:

RIJEKA (5-4-1): Navistic; Tomecak, Galovic, Velkovski, Escoval, Stefulj; Menalo, Pavicic, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna.