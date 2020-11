Neonato abbandonato | uomo lo trova in un sacchetto tra la spazzatura

Un neonato abbandonato si trovava in mezzo all’immondizia, in una copertina avvolta in un sacco. Ad accorgersi di lui un passante.

Un uomo ha trovato un neonato abbandonato in mezzo alla spazzatura a Ragusa, nel corso della serata di mercoledì 4 novembre 2020. Il fatto è accaduto in via Saragat, nella città siciliana, con questa persona che stava passeggiando da sola in tutta tranquillità.

Un vagito inatteso però ha attirato la sua attenzione e ha fatto si che si dirigesse verso un bidone dell’immondizia. Con sua somma sorpresa all’interno c’era un neonato abbandonato, avvolto dentro ad una coperta, a sua volta infilata dentro ad un sacchetto. Il piccolo era stato lasciato lì da chi evidentemente non lo ha voluto o magari era consapevole di non potere provvedere alla sua crescita. Sulle prime l’uomo che ha trovato il piccolo abbandonato a sé stesso aveva pensato che si trattasse di un cucciolo.

Neonato abbandonato, sulla vicenda indaga la polizia di Ragusa

Invece era un bebè. Subito sono scattati i soccorsi, con una ambulanza che ha tradotto il piccino in ospedale, allo scopo di sottoporlo ad un controllo necessario. Le sue condizioni sono buone anche se, a scopo cautelativo, i medici lo hanno posto in Terapia Intensiva prenatale. Nel frattempo su questa vicenda sta indagando la polizia, che ha informato anche il Tribunale dei Minori, che provvederà a prendersi cura del piccolo. In caso di gravidanze indesiderate però si può informare direttamente il personale medico in ospedale, che provvederà a garantire il totale anonimato della madre ed a prendersi cura del nuovo arrivato.

