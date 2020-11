Luca Argentero, la dieta speciale del protagonista di Doc nelle tue mani

Luca Argentero è il sex symbol più amato d’Italia. Scopriamo insieme cosa mangia per mantenersi sempre così in forma.

Classe 1978, Argentero è entrato da anni nelle case e nei cuori degli italiani. Ha raggiunto la notorietà nel 2003 dopo aver partecipato al Grande Fratello. Grazie a questa sua prima apparizione partecipa a diversi altri programmi e lavora come modello. Dato il suo fisico scultoreo e un fascino tenebroso, posa ancor per un calendario sexy per il mensile Max.

Ad oggi, Luca Argentero può certamente considerarsi un attore di grande successo. Ha partecipato a molte serie tv e film non solo nel panorama italiano ma anche internazionale. Il suo valore da artista è stato riconosciuto anche a teatro dove ha preso parte a diversi spettacoli. Oltre alle sue doti artistiche, Argentero fa molto parlare di sé soprattutto per la sua bellezza. Scopriamo quali sono i suoi segreti per mantenersi sempre al meglio.

Quali sono i segreti di Luca Argentero?

A 42 anni sembra avere ancora più fascino di quanto era giovane. Da quando si è fidanzato con l’attrice Cristina Marino i due amano allenarsi insieme e avere uno stile di vita sano. Mangiare bene e fare sport sembrano essere i cardini principali della routine dell’attore. In diverse interviste ha infatti dichiarato di amare l’attività fisica e in particolare lo sci.

I suoi piatti si compongono sempre di tanta frutta e verdura di stagione e se possibile anche a chilometro zero. Non possono mancare poi le proteine, meglio se quelle magre. La semplicità sembra essere l’ingrediente principale per il ottenere il fisico dell’attore. Sappiamo tutti che una dieta varia e bilanciata abbinata all’esercizio fisico porta a grandi risultati. “Io e Cristina cerchiamo di mangiare in modo semplice: una buona pasta e tante verdure. E sicuramente nostra figlia respirerà queste abitudini”, ha dichiarato l’attore. Ecco svelati i segreti di Luca Argentero: amore per la cucina sana e per lo sport.

Ricordiamo che le informazioni sono a puro scopo informativo e che è sempre consigliato farsi seguire da degli esperti nel caso si voglia intraprendere una dieta o un piano di allenamento.

