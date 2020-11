GF Vip, lite furiosa tra Enock e Adua. In lacrime la Del Vesco. Ancora scintille all’interno della casa più spiata della televisione. Questa volta il battibecco è scoppiato tra il fratello di Balotelli e l’attrice siciliana.





Nervi a fior di pelle tra gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Questa volta a scontrarsi sono stati Adua ed Enock. La lite è finita in lacrime per la Del Vesco. Ecco che cosa è successo oggi tra i concorrenti del reality show.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli si sente male: le sue condizioni

Potrebbe interessarti anche –> GF Vip: Bettarini “pizzicato” con Giulia Salemi, Nicoletta Larini infuriata

Leggi anche –> Grande Fratello Vip cambia, Alfonso Signorini bloccato: le novità

GF Vip, lite furiosa tra Enock e Adua. Lo scontro finisce tra le lacrime per la Del Vesco

Torna a salire la tensione all’interno della casa del Grande Fratello. Questa volta, complice un gioco che i coinquilini stavano facendo insieme, è scoppiato un litigio tra Enock e Rosalinda, ovvero Adua del Vesco. Qual è stata la ragione che ha fatto andare su tutte le furie il fratello di Mario Balotelli?

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

I concorrenti all’interno della casa si stavano intrattenendo con un gioco organizzato da Enock. Una sorta di Uomini e Donne casalingo, per tentare di risolvere le controversie generate all’interno della casa tra i vari personaggi.

La cosa però non è piaciuta alla Del Vesco, la quale ha espresso il proprio punto di vista, spiegando che probabilmente Pierpaolo Petrelli si sarebbe trovato in imbarazzo, di fronte agli occhi di tutti, a chiarire le sue problematiche con Elisabetta. E Petrelli si è mostrato dal canto suo concorde con il parere di Adua, affermando che effettivamente si sentiva gli occhi di tutti addosso, risultando per lui difficile chiarire in quella situazione con la showgirl.

Ed è a quel punto che Enock si è adirato non poco con la Del Vesco: “Adesso mi incazz***”, ha dichiarato. “Mi vuoi far passare per quello che non sono, io non sono andato sul personale. Era per ridere”.

Adua a quel punto non è riuscita a trattenere le lacrime e Petrelli ha tentato di mettere pace tra i due. Riuscirà a tornare la pace nella casa? Lo scopriremo nel corso della giornata di domani e durante la prima serata del venerdì di Canale 5.