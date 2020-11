GF Vip: Bettarini ‘pizzicato’ con Giulia Salemi, Nicoletta Larini infuriata

Gossip al GF Vip: Stefano Bettarini ‘pizzicato’ con Giulia Salemi prima di entrare nella Casa, Nicoletta Larini infuriata.

Acque particolarmente agitate in questa edizione del Grande Fratello Vip: tra espulsioni, esclusioni eccellenti, concorrenti ‘graziati’ e polemiche per frasi irripetibili, non poteva mancare il gossip. Quanto ci sia di vero nella notizia che circola in queste ore non è dato sapersi. Sta di fatto, che la bomba sembra essere esplosa.

A lanciarla è stato il sito Giornalettismo, che racconta come prima dell’ingresso nella casa più famosa d’Italia, Stefano Bettarini sarebbe stato ‘pizzicato’ insieme a Giulia Salemi. Una notizia che ovviamente non è sta presa per niente bene da Nicoletta Larini, compagna dell’ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura.

Nicoletta Larini e il presunto incontro tra Bettarini e la Salemi

Secondo quanto riportato da ‘Giornalettismo’, infatti’, “Nicoletta Larini, compagna di Stefano Bettarini, ha ricevuto su Instagram un messaggio anonimo da un profilo fake che segnalava strani movimenti notturni di Stefano in direzioni della camera di Giulia Salemi”. La donna avrebbe dato credibilità alla segnalazione e così sarebbe esplosa una lite con l’ex calciatore, che ovviamente da parte sua ha negato tutto.

Tutto questo sarebbe appunto accaduto a poche ore dall’ingresso nella casa dei due gieffini, che comunque al momento – qualora qualcosa tra di loro ci fosse stato – sembrano averlo celato abbastanza bene. Non solo: stando sempre alle indiscrezioni che arrivano in queste ore, non sarebbe questa l’unica ragione dell’arrabbiatura di Nicoletta Larini con il suo uomo. Ci sarebbero infatti questioni preesistenti, che la presenza dell’ex calciatore all’interno della casa del Grande Fratello Vip, starebbe facendo acuire.