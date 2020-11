GF Vip, Antonella Elia e Pietro Delle Piane verso la rottura?

By

La coppia che scoppia Antonella Elia e Pietro Delle Piane, pare sia giunta agli sgoccioli. Indiscrezioni parlano infatti di una probabile imminente rottura tra i due…

Dopo il pessimo comportamento di Pietro Delle Piane a Temptation Island, Antonella Elia gli ha dato ancora una possibilità, stupendo gran parte del pubblico che credeva lo avrebbe definitivamente lasciato. Adesso pare però che i due siano sul punto di rottura, proprio perché Antonella sembra essersi stancata del comportamento del partner.

L’ultimatum di Antonella Elia

A Temptation Island tutti erano rimasti colpiti (in negativo) del comportamento di Delle Piane nei confronti di Antonella Elia, che si è sempre detta pazzamente innamorata di lui, tanto da passare sopra praticamente a tutto. Sul rapporto tra i due dopo la loro partecipazione al reality, la showgirl è sempre stata parecchio misteriosa ed enigmatica e non ha lasciato trapelare molto. Da alcune interviste pare che Pietro Delle Piane fosse “sotto osservazione” e che avrebbe dovuto comportarsi bene, una volta per tutte.

Ma un colpo di scena avviene quando una giornalista del settimanale Nuovo intervista una cara amica di Antonella che svela dei retroscena su rapporto di quest’ultima con Pietro Delle Piane. La ragazza ha svelato che la Elia starebbe dando un “ultimatum” al partner: o lui la sposa, o lei lo lascia per sempre. Quindi la questione è ormai chiara: Antonella vuole che Pietro la sposi, che la porti all’altare, che le dichiari amore eterno e se lui non è pronto per questo passo, può girare i tacchi e andarsene.

Sempre grazie alle interviste di Nuovo, è anche stato svelato che Pietro Delle Piane sarebbe molto preoccupato di perdere la sua Antonella e che sia geloso del fatto che la fama della sua partner potrebbe portarla a conoscere altri uomini. Come finirà tra i due?

