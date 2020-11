Gemma Galgani in lacrime attacca Tina: “Cosa gravissima”

Novità davvero particolari per quanto riguarda la dama torinese, Gemma Galgani, che è scoppiata in lacrime attaccando l’opinionista Tina Cipollari

Durante l’ultima puntata di “Uomini e Donne” la dama torinese, Gemma Galgani, ha attaccato l’opinionista Tina Cipollari: “Maria, mi è successa una cosa gravissima. Veramente, proprio oltre ogni limite di quello che ci si può sentire dire. Me ne hanno detta una davvero grossa…”. Il limite sembra così essere superato e la dama si è rivolta direttamente alla conduttrice Maria De Filippi: “Non posso dire cosa mi ha detto, è troppo”. Un appuntamento ricco di colpi di scena che stava prendendo una brutta piega.

Gemma Galgani in lacrime, interviene Maria De Filippi

Successivamente subito è intervenuta la De Filippi che ha svelato le possibili modifiche in vista delle prossime puntatae: “Le postazioni saranno cambiate: Gemma prenderà il posto di Veronica. Non si può continuare più con voi che durante la puntata vi insultate”. Le discussioni sono così frequenti che la stessa conduttrice non vuole che ci sia un prosieguo. L’opinionista Tina ha voluto replicato: “Ho soltanto detto quello che penso di lei, perché sono anni che vuole far credere alla gente”. Infine, il microfono di Tina è stato spento per evitare nuove polemiche. Appuntamento da non perdere per la nuova puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 5 novembre.