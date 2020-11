Elisabetta Canalis | in bikini fa sognare | ‘Meglio delle 20enni’ | FOTO

Ha davvero del sensazionale quel che fa vedere Elisabetta Canalis. La sarda si mostra in piscina, in tutto lo splendore di cui è capace.

L’età non è affatto un peso per Elisabetta Canalis. L’ex velina continua ad avere un fisico magnifico ed assolutamente perfetto, che molte volte lei stessa mette in risalto sul suo profilo personale Instagram.

Leggi anche –> Belen Rodriguez, la rivelazione di Corona: “Rifiutava 15mila euro per bere un caffè”

Sulla nota piattaforma social la sarda, diventata una apprezzata attrice dopo la sua esperienza sul bancone di ‘Striscia la Notizia’, può vantare un notevole seguito. E del resto non potrebbe essere altrimenti, visto il tenore delle immagini pubblicate con cadenza quasi giornaliera. La sassarese si mostra in splendida forma, con delle curve desiderabilissime. Un vero e proprio emblema di femminilità e di sensualità.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI.

Elisabetta Canalis, troppo bella in bikini

Visualizza questo post su Instagram Online school vs online school is over Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 4 Nov 2020 alle ore 12:24 PST

In alcuni suoi scatti recente vediamo la ‘Eli’ con indosso un bikini, mentre si gode il sole di Palm Desert, in California. Lei abita lì già da diverso tempo assieme al marito, il neurochirurgo italo-statunitense Brian Perri, e la loro figlia Skyler Eve, nata nel 2015. Proprio con la sua bambina, e con alcune amiche con prole al seguito, la Canalis si fa vedere in costume da bagno. Il suo bikini incanta e nasconde quelli che sono i suoi attuali 42 anni, compiuti nello scorso mese di settembre. Gli ammiratori sono in estasi totale per lei.

Leggi anche –> Bufera su Alessandra Mussolini, le parole su tradimenti e marito

Visualizza questo post su Instagram Red light 🚦 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 31 Ott 2020 alle ore 7:21 PDT

I followers non credono ai loro occhi e hanno letteralmente seppellito di messaggi di entusiasmo Elisabetta. C’è chi si dice disposto a violare tutte le regole nazionali ed internazionali vigenti a causa della pandemia oggi, pur di raggiungerla. E chi più sobriamente le rivolge i complimenti per avere saputo come preservare il proprio aspetto anche adesso che non è più giovanissima. Complimenti tutti più che meritati.

Leggi anche –> Isoardi e Todaro, la coppia parla del futuro a Ballando con le stelle