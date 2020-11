“Si sono aperti i pantaloni durante l’esibizione a Che Tempo Che Fa”, ha rivelato Damiano dei Maneskin. Ecco cos’è successo veramente sul palco.

I Maneskin hanno presentato il nuovo singolo “Vent’anni” durante un’ospitata in tv da Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa“. Nel corso dell’esibizione, però, è capitato un imprevisto a dir poco imbarazzante: si sono strappati i pantaloni di Damiano, che ha poi raccontato il curioso episodio sulle sue Storie Instagram. “Durante l’esibizione si sono aperti i pantaloni sul fianco e ho fatto tutta l’intervista con la mano sul fianco perché mi si vedeva la chiappa”, ha rivelato il cantante, per il divertito stupore dei suoi tantissimo followers sui social.

Leggi anche –> Maneskin | il gossip sul frontman Damiano e la bassista Victoria

Leggi anche –> Maneskin, il bacio tra Damiano e Thomas: lo scatto piccante

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La confessione di Damiano dei Maneskin

Damiano dei Maneskin dalle pagine del Corriere della Sera ha inoltre raccontato la sua più grande paura: “Sono una persona ingombrante e ho paura che gli altri si allontanino”. A chi gli rimprovera di essere arrogante, invece, risponde che “se non credessi in me stesso, se non fossi un po’ un narciso, come potrei fare questo lavoro? Sul palco va bene spaccare tutto. È nella vita normale che bisogna essere umili: con le persone che lavorano con te, per esempio, e con la musica. Noi, se c’è da provare e suonare, non ci tiriamo mai indietro. E seguiamo regole rigidissime”. Fuori programma a parte…

Visualizza questo post su Instagram Sto puntando al cielo. Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar) in data: 5 Nov 2020 alle ore 8:15 PST

Leggi anche –> Chi è Damiano David, leader dei Maneskin: età, fidanzata, carriera

Leggi anche –> Chi sono i Maneskin: età, storia e curiosità sul gruppo uscito da X Factor

EDS