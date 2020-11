Un nuovo vip contagiato dal Coronavirus: anche Iva Zanicchi positiva, le sue condizioni, la cantante spiega tutto in un video.

Iva Zanicchi è in isolamento nella sua casa, la villa a Lesmo, in Brianza, dove vive con il compagno Fausto Pinna. Ha contratto il Coronavirus, come spiegato da lei stessa sui social network. In un messaggio spiega infatti: “Eccomi qua, ve lo dico: ho il Coronavirus! Sto bene, non ho perso l’allegria e vi faccio questo video. Mi raccomando fate attenzione”.

Ha proseguito la cantante che in questo 2020 ha festeggiato il suo 80esimo compleanno: “Ciao cari amici, non c’è niente di male a dirlo: ho il Coronavirus. Me lo sono beccato. Sono qui da tre giorni, sono positiva, in casa porto guanti e mascherina P2. Non ho perso neanche l’allegria”.

Come sta Iva Zanicchi, che ha contratto il Coronavirus

A quanto pare, il primo annuncio della malattia sarebbe partito per sbaglio a Iva Zanicchi, la quale stava preparando un breve video per il compagno. La cantante ha rivelato ancora: “Faccio questo messaggino perché mi hanno telefonato tante persone dopo che per sbaglio mi è partito un piccolo filmato che volevo mandare a Pippi (affettuoso soprannome dato al compagno, ndr.) su Facebook. Così mi hanno chiamato…”.

“Non c’è niente di male, l’Italia è piena di contagiati, l’importante è stare attenti, non uscire” – sottolinea ancora nel suo messaggio rivolto ai fan Iva Zanicchi – “Io non esco di casa e ci mancherebbe, ma neppure i miei famigliari. L’ho attaccato a una mia sorella e Pippi, che mi sta facendo il filmato, mi auguro e spero che non ce l’abbia. Lui dice che si sente bene. Un bacio e a prestissimo”.