Campania, da zona gialla ad arancione in pochi giorni: è possibile?

La Campania è stata posizionata in zona gialla nel nuovo Dpcm comunicato dal premier Conte: può passare in quella arancione?

Soltanto pochi giorni in zona gialla, poi la Campania potrebbe passare in quella arancione con nuove misure restrittive. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Mattino” il governatore della Regione, Vincenzo De Luca, sarebbe davvero infuriato per la scelta del governo visto che avrebbe voluto subito provvedimenti forti per la Campania. Nella giornata di oggi, invece, arriverà una nuova ordinanza confermando lo stop delle scuole. Uno scenario del tutto nuovo che verrà analizzato nelle prossime ore.

Campania, la verità del ministro Speranza

Da pochi minuti è tornato a parlare il ministro della Salute, Roberto Speranza, attaccando i governatori delle Regioni che hanno espresso il loro disappunto per la differenze delle varie zone in base all’ultimo Dpcm: “Nella cabina di regia ci sono tre rappresentanti indicati dalle regioni”. Poi lo stesso ministro ha svelato: “E’ surreale che anziché assumersi la loro parte di responsabilità, ci sia chi faccia finta di ignorare la gravità dei dati che riguardano proprio i territori. Serve unità e responsabilità. Non polemiche inutili”.