Fabrizio Corona è tornato a svelare tutta la verità sull’ex fidanzata Belen Rodriguez: ecco il retroscena sul passato

Belen Rodriguez è sempre la protagonista indiscussa dei social e del gossip. Così sono arrivate nuove dichiarazioni bollenti del suo ex, Fabrizio Corona, che ha svelato tutto durante la sua lunga intervista rilasciata ai microfoni di “Vanity Fair“. La stessa modella argentina ha rifiutato anche 15mila euro per bere un semplice caffè: “L’unica che non fa certe cose è Belen perché è tonta. A lei non frega niente dei soldi. Una cosa che mi piaceva e, insieme, mi faceva dannare. Se le dicevo: ‘Andiamo a bere il caffè in quel bar che ci danno 15 mila euro’, ma lei rispondeva: ‘Non esco per tutto il weekend, e nemmeno tu'”.

LEGGI ANCHE -> Stefano De Martino e Belen | Lele Mora fa delle rivelazioni

LEGGI ANCHE -> Belen, viaggio con Antonino in camper: in vacanza con il nuovo amore

Belen Rodriguez, tutta la verità di Fabrizio Corona

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Fabrizio Corona, in aggiunta, ha svelato che riusciva però a convincerla per andare in vacanza: “Le dicevo: ‘preferisci che le foto ce le facciamo fare noi così vieni fuori bella e ci guadagniamo anche oppure vuoi che te le faccia il primo che passa e magari si vede la cellulite?’ Era un po’ come usare i filtri di Instagram, ma in carne e ossa”. Una storia d’amore un po’ complicata, che è finita come tutti sappiamo. Belen continua ad essere protagonista sui social, ma nel frattempo è intenta a crescere con amore il piccolo Santiago, che si divide tra lei e papà Stefano De Martino.