Ballando con le Stelle, Samuel Peron sposa Tania Bambaci

Il maestro di Ballando con le Stelle e nuovo inviato di Buongiorno Benessere, Samuel Peron, convolerà a nozze con la fidanzata Tania.

Dopo aver sconfitto il Coronavirus, Samuel Peron si sente pronto per il grande passo. I ballerino di “Ballando con le Stelle” e nuovo inviato di “Buongiorno Benessere” ha annunciato sul settimanale Nuovo quando convolerà a nozze con la sua fidanzata storica.

Samuel Peron ha annunciato che il prossimo anno sposerà Tania Bambaci. I due convivono già insieme a Roma e sono pronti a compiere il grande passo che, pandemia permettendo, si svolgerà in Sicilia a giugno 2021. Per Tania, attrice e modella 30enne, questo è un sogno che diventa realtà: non ha mai nascosto di voler mettere su famiglia con il suo Samuel. Il ballerino, invece, è felice di poter rivedere e riabbracciare la sua compagna dopo il mese trascorsi separati a causa del Coronavirus. Tania ha cercato comunque di rimanere il più possibile vicino a Samuel, affittando un appartamento adiacente al suo per poterlo aiutare con i farmaci, la spesa e dolci già pronti. “La nostra è una storia importante e questa prova ci ha unito ancora di più”, ha raccontato il ballerino in un’intervista.

Samuel Peron, pronto ad arrivare all’altare con Tania

Una volta guarito dal Coronavirus, Samuel Peron ha stretto la sua Tania e si è concesso una passeggiata all’aria aperta insieme alla loro cagnolina, Betty. “Poi una volta a casa ci siamo lasciati andare a quei baci e a quella passione che ci erano mancati”, ha confidato il maestro di “Ballando con le Stelle“. Qualche mese fa la coppia ha rifiutato la proposta di Maria De Filippi di partecipare a “Temptation Island“, si sentono forti della loro relazione e non hanno bisogno di alcuna tentazione.

In attesa di arrivare all’altare con Tania, il ballerino è felice del nuovo impegno lavorativo come inviato a “Buongiorno Benessere“, programma di Vira Carbone e in onda ogni sabato mattina su Rai1. Samuel Peron potrà sfruttare la sua laurea in Scienze Motorie per occuparsi di benessere psicofisico per visitare centri sportivi o fisioterapici ed intervistare medici ed esperti.