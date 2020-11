Anna Tatangelo in lacrime: Michelle Hunziker interviene subito

Un momento emozionante per Anna Tatangelo, ex di Gigi D’Alessio, che fa parte della giuria di All Together Now: cos’è successo?

Novità importanti per la prima puntata della stagione per quanto riguarda l’edizione di All Together Now, format di Canale5 che è arrivato così al terzo appuntamento. La cantante, ex di Gigi D’Alessio, fa parte della giuria insieme a J-Ax, Francesco Renga e Rita Pavone. Ed è arrivato per lei un momento di commozione quando ha iniziato ad ascoltare la storia di Beatrice Baldaccini, concorrente della prima puntata. Così subito è intervenuto la conduttrice Michelle Hunziker svelando di non voler entrare nei dettagli. La 29enne ha raccontato la sua storia rivelando le sue motivazioni a partecipare al programma di Canale5. La stessa ragazza ha svelato di avere come sogno di comprare casa a Milano insieme al compagno, anch’egli un music performer.

Successivamente Beatrice, inoltre, ha raccontato anche di voler raggiungere il premio finale per portare sua madre a Machu Picchu: “Innanzitutto lei ha fatto in modo che i miei sogni si realizzassero e poi perché abbiamo vissuto un male insieme. Parlo di noi perché lo abbiamo vissuto insieme, oltre che viverlo in prima persona”.

Anna Tatangelo in lacrime, la verità di Michelle Hunziker

Così l’ex di Gigi D’Alessio si è commossa svelando le sue motivazione: “Mi emoziona tutto questo. In due troverete sicuramente una soluzione per prendere un appartamento, i progetti quando si è in due nella maggior parte dei casi riescono. Bello ripagare un genitore dei suoi sacrifici”. Infine, è intervenuta anche la conduttrice Michelle Hunziker: “Lo so che Anna è molto emozionata in questo: senza svelare i dettagli, ma questa storia ti ha davvero emozionata”.