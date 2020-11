Stati Uniti, negozi blindati: paura per una possibile rivolta post-risultato

Elezioni presidenziali 2020, negli Stati Uniti alcuni locali hanno iniziato a barricare le proprietà per paura di una rivolta post-risultato.

Verrà annunciato tra poche ore il prossimo Presidente degli Stati Uniti. Le elezioni sono quasi concluse, alcuni stati hanno già iniziato gli scrutini e i cittadini sono preoccupati per quello che potrebbe succedere nel paese a seconda del risultato. Negli ultimi mesi sono aumentate la manifestazioni, anche violente, e la possibilità che una ribellione generale possa scoppiare in seguito all’elezione del nuovo Presidente non è da sottovalutare. In tutto il paese parecchi proprietari di locali sulla strada hanno deciso di blindare le vetrine delle proprietà con pannelli di compensato, per evitare possibili danni.

Heard on my quick walk this afternoon: Quite a bit of sawing, hammering and drilling.

Several businesses were getting boarded up. Many others had been already(some since this summer). #ElectionDay #Elections2020 #Chicago @Newsy pic.twitter.com/LyNaADmraZ

— Lauren Stephenson (@StephensonNews) November 3, 2020