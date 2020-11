Stasera in tv film | Resta con me: trailer, trama e cast del film

Resta con me, film del 2018 diretto da Baltasar Kormákur e tratto da una storia vera, ha per protagonisti Shailene Woodley e Sam Claflin: tutti i dettagli sulla pellicola in onda oggi, 4 novembre

La pellicola che andrà in onda oggi, Resta con me, è tratta da una storia vera che racconta dell’amore fra due ragazzi che, proprio nel momento di più grande difficoltà, si trovano costretti ad aggrapparsi proprio a questo per riuscire a salvarsi. Toccante ed estremo, il film andrà in onda alle ore 21.20 su Rai 1. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul questo lungometraggio diretto da Baltasar Kormákur e interpretato magistralmente da Shailene Woodley e Sam Claflin.

Trama

Richard Sharp a Tahiti conosce Tami Oldham Ashcraft e l’immediato feeling fra i due si trasforma presto in amore. Skipper esperto, Richard coinvolge Tami nel suo sogno di girare il mondo in barca. L’occasione si presenta quando al ragazzo viene offerto l’incarico di portare un veliero da Tahiti a San Diego e Tami, dopo qualche retinenza, accetta l’avventurosa proposta. Non appena il viaggio inizia Richard propone alla giovane di sposarlo e questa, fra lacrime e gioia, pronuncia il fatidico “sì”. Durante il viaggio in mare aperto l’imbarcazione dei due ragazzi viene raggiunta dall’Uragano Raymond che sconvolgerà (non poco) i piani della coppia. Tami, infatti, si risveglierà da sola su ciò che rimane del veliero e raccolte le forze inizierà ad rimetterlo in sesto come possibile.

Alla disperata ricerca del futuro marito, riuscirà a trovarlo e a riportarlo a bordo.

Le condizioni di Richard, però, lasciano presagire il peggio.

Resta con me, cast:

Shailene Woodley (Tami Oldham);

Sam Claflin (Richard Sharp);

Jeffrey Thomas (Peter Crompton);

Elizabeth Hawthorne (Christine Crompton);

Grace Palmer (Deb).

Resta con me, trailer del film