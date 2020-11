Stasera in tv | Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni, oggi 4 novembre

Chi l’ha Visto? stasera con la nuova puntata di oggi, 4 novembre, torna su uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose: gli ospiti e tutte le anticipazioni sul programma di Federica Sciarelli

Chi l’ha Visto? questa sera in tv, in prima serata, sarà in onda su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il consueto appuntamento del mercoledì sarà ricco di nuovi dettagli riguardanti la cronaca nera e uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose.

La corsa contro il tempo di Federica Sciarelli e della redazione del suo programma ha spesso dato una mano alle Forze dell’Ordine e permesso a persone scomparse di tornate sane e salve e a casa.

Altre volte, invece, nonostante le prove raccolte, anche lo show è arrivato troppo tardi.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 4 novembre.

Chi l’ha visto, gli scomparsi

Angelo Paolo Luciani

l’uomo è scomparso dalla provincia di LaSpezia il 3 novembre 2015. Era uscito in auto, una vecchia Lancia Y10 bianca targata Roma, anch’essa mai ritrovata;

il giovane è sparito a Roma la mattina del 2 novembre e il suo cellulare risulta spento;

è scomparsa a Orenburg, in Russia, il 3 novembre del 2011, tuttavia nel 2016 qualcuno dall’Italia è entrato nel suo profilo social. Un mistero che a oggi non ha ancora trovato risposta.

Cronaca

Il corpo senza di un uomo di 67 anni, scomparso a Roma il 24 ottobre, è stato ritrovato dagli inviati del programma nel parco di Casal Bernocchi. Chi l’ha Visto? rimarrà sul caso per seguirne l’evoluzione;

Brigitte Pazdernik , anziana di origine tedesca, venne uccisa e sua figlia si rivolse a Federica Sciarelli e alla redazione della trasmissione per avere delle risposte. La Corte d’Assise di Cagliari in questi giorni ha condannato a 24 anni di reclusione, per omicidio volontario, il marito della donna;

, anziana di origine tedesca, venne uccisa e sua figlia si rivolse a Federica Sciarelli e alla redazione della trasmissione per avere delle risposte. La Corte d’Assise di Cagliari in questi giorni ha condannato a 24 anni di reclusione, per omicidio volontario, il marito della donna; Permane il mistero sulla morte di Giulia Di Sabatino, ragazza il cui corpo esanime è stato ritrovato sotto un cavalcavia. Foto e video erotici in possesso di un uomo, che al momento è sotto processo con l’accusa di pedopornografia, purtroppo non hanno saputo dare risposta certa su chi abbia ucciso la minorenne e per quale motivo.