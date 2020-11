Michelle Hunziker, la confessione in diretta tv: “Mi sono arresa…”

Michelle Hunziker si è lasciata andare ad alcune confessioni sulla sua vita privata. Scopriamo le sue dichiarazioni e i suoi racconti inediti.

La bellissima Michelle Hunziker è stata ospite di Federica Panicucci nel salotto di Mattino 5 ed ha stupito tutti con le sue dichiarazioni ed i suoi racconti. L’intervista ha toccato molti punti interessanti, dalla vita privata agli ultimi scottanti gossip. Leggiamoli insieme.

Leggi anche->Michelle Hunziker in crisi a Verissimo: “Non ce la faccio”

Sincera e schietta come sempre, la bionda showgirl ha parlato del proprio passato e dei progetti furi, rivelando anche dettagli sulla propria vita privata. La donna al momento vive circondata dall’amore delle tre splendide figlie e del marito Tommaso Trussardi. Che atmosfera si respira in casa? E soprattutto, esiste la possibilità che la famiglia si allarghi ulteriormente in un futuro prossimo?

Leggi anche->Michelle Hunziker, appello al governo: “Non bisogna morire di fame”

“In casa mia c’è un inquinamento acustico che dopo 5 minuti scappi!” ha esclamato la donna rivolta a Federica Panicucci. Poi ha continuato: “Io ho demorso sulla perfezione, mi sono arresa sulla perfezione. L’organizzazione è importante e aiuta, ma la perfezione non esiste“. Proprio così, la Hunziker sembrerebbe essersi arresa di fronte all’idea di inseguire la perfezione.

Leggi anche->Michelle Hunziker scoppia in lacrime: “Momento di nostalgia”

Durante l’intervista si è parlato anche di un’ipotetico quarto figlio per Michelle. La donna ha ammesso di essersi data un ultimo anno di tempo prima di rinunciare all’idea. “L’orologio biologico fa la sua” ha ammesso. In seguito ha però confessato il desiderio di diventare nonna. Chissà se in futuro la bella Aurora riuscirà a sorprendere piacevolmente mamma Michelle con una bella notizia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Michelle Hunziker: tutto pronto per All together now

Michelle Hunziker ha parlato anche di All together now, il talent musicale che andrà in onda a partire da stasera. La donna, insieme a J-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo, e Francesco Renga saranno le figure di riferimento del programma. “Ci sono momenti in cui ci facciamo prendere dallo sconforto, non è sempre facile.” ha dichiarato la Hunziker. In seguito ha lanciato un appello, inneggiando alla positività nonostante il periodo nero attuale. “Siamo bombardati sempre solo da notizie negative, dobbiamo cercare la luce in fondo al tunnel, non dobbiamo farci prendere dallo sconforto”.