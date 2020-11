Matrimonio a prima vista, le anticipazioni: le tre coppie si vedranno

Anticipazioni davvero importanti per una nuova puntata di Matrimonio a prima vista: ecco le tre coppie che si incontreranno, cosa succederà?

Matrimonio a prima vista volge al termine con l’avvicinamento sempre di più il grande giorno della scelta. Le tre coppie si incontreranno con le anticipazioni della settima puntata del 10 novembre 2020 che fanno sorgere dubbi su Giorgia e Luca. La loro intesa è migliorata, ma potrebbe esserci una battuta d’arresto quando vedranno proprio gli altri. Giorgia farà una scenata di gelosia a Luca, che non se lo aspettava proprio. I due stanno affrontando il matrimonio per cercare di costruire un rapporto davvero duraturo. La coppia si è trasferita al momento in una casa provvisoria che hanno arredato con oggetti scelti insieme.

Leggi anche –> Matrimonio a prima vista, Luca e Giorgia: storia della coppia e curiosità

Matrimonio a prima vista, il retroscena

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Così successivamente la stessa Giorgia ha messo in allarme Luca con la discussione sui figli. Per il ragazzo è un argomento molto delicato visto che ha perso i genitori e così ha mostrato le foto di padre e madre. Il loro rapporto sempre più duraturo, ma cosa succederà nell’ultima puntata? Gli altri protagonisti saranno Gianluca e Sitara, che saranno protagonisti di un nuovo scontro. Uscirà fuori ogni aspetto che non sopportano a vicenda. Infine, Andrea e Nicole faranno pace con la ragazza che svelerà di aver bisogno di un semplice sorriso. Lo stesso ragazzo volerà a Milano per provare a ricominciare insieme. Appuntamento da non perdere con la nuova puntata.