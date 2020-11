Maradona oggi | operazione conclusa | le sue condizioni | FOTO

Maradona oggi, l’ex calciatore del Napoli è stato sottoposto a delicato intervento chirurgico al cervello, come sta adesso dopo l’operazione.

Diego Armando Maradona oggi, nella notte, ha dovuto subire un delicato intervento chirurgico. Quello che a detta di molti è il miglior calciate che abbia mai calcato i campi di calcio da quando questo sport esiste aveva accusato un edema al cervello. Cosa che ha imposto l’attuazione di una necessaria quanto urgente operazione, che si è svolta e che è durata circa un’ora e mezza.

Adesso l’ex calciatore del Napoli, oltre che del Barcellona e della Nazionale argentina, si prepara ad affrontare un lungo periodo di convalescenza. L’intervento ha avuto luogo all’interno di una clinica di Buenos Aires e quando la notizia del suo ricovero si era diffusa ieri, subito si era pensato a delle possibili complicazioni dovute alla pandemia in corso. El Pibe de Oro, che lo scorso 30 ottobre ha compiuto 60 anni, aveva invece un coagulo di sangue pericoloso, fortunatamente rimosso, come conferma il chirurgo che ha condotto l’operazione. Si tratta del medico personale di Maradona oggi, il dottor Leopoldo Luque. Il paziente viene definito come sotto controllo dopo il ricovero avvenuto lunedì 2 novembre a La Plata, in seguito ad una caduta che gli aveva causato un ematoma subdurale.

Maradona oggi, i figli richiedono la tutela legale del padre

🚨 ÚLTIMO MOMENTO DIEGO MARADONA SERÁ OPERADO El resultado de una tomografía computada arrojó que tienen un hematoma subdural alojado en la cabeza y deberá ser intervenido quirúrgicamente. Lo trasladarán a Capital Federal . pic.twitter.com/KopuJe3tLC — El Gráfico (@elgraficoweb) November 3, 2020

Da lì era avvenuto poi un trasferimento urgente nella clinica di Luque. Diego è rimasto sempre lucido e cosciente. La presenza di questo grumo di sangue nel cervello comunque potrebbe avere radici anche più in là negli anni. Viene indicato come una conseguenza di un trauma cranico, che non necessariamente può essere avvenuto adesso. Contestualmente l’emittente Tyc Sports ha diffuso la notizia che riguarda una richiesta da parte dei suoi quatto figli – Gianinna, Dalma, Jana e Diego Jr. – di prendere il possesso della tutela legale del loro papà. Manifestazioni di affetto per Maradona oggi stanno avendo luogo da parte di tantissimi tifosi sia all’esterno della clinica dove sta riposando che a Napoli, dove rimarrà per sempre un simbolo indelebile. Attualmente D10S ricopre il ruolo di allenatore del Gimnasia La Plata, nel massimo campionato calcistico di Argentina. Già l’anno scorso, a giugno 2019, Maradona dovette subire un ricovero in ospedale.

