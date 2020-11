Guenda Goria | ‘Televoto truccato per favorire la Gregoraci’

In molti ritengono che il GF Vip 2020 stia favorendo Elisabetta Gregoraci, ed a farne le spese c’è Guenda Goria con un televoto ‘strano’.

Dopo la sua eliminazione dal GF Vip 2020, Guenda Goria ne è uscita fuori con l’immagine di ragazza comunque determinata e forte, capace di pensieri profondi e di grande intelligenza.

La sua estromissione dal reality show ha anche sorpreso in molti, nonostante appena pochi giorni prima risultasse tra i partecipanti più apprezzati da parte dei telespettatori. Poi però, al televoto che l’ha contrapposta alla mamma Maria Teresa Ruta, a Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Francesco Oppini, proprio lei alla fine è risultata eliminata. E la cosa ha destato diversi sospetti, in particolar modo relativo ad una possibile manomissione del televoto. In tanti hanno ‘intuito’ la cosa anzitutto dietro alla strana decisione, da parte della produzione del GF Vip 2020, di prolungare la durata del televoto stesso.

Guenda Goria, il GF Vip ha sacrificato lei per la Gregoraci?

Rispettando i tempi consueti che erano stati stabiliti fino alla fatidica puntata del 30 ottobre 2020, quando Guenda è stata eliminata, ad occupare l’ultimo posto con il minor numero di preferenze ottenute da casa sarebbe stata un’altra concorrente. Ovvero Elisabetta Gregoraci. Che secondo molti sarebbe quindi favorita. Ma non è tutto: il televoto stesso è aggirabile con la possibilità di potere creare quanti account si vogliono per indirizzare un gran quantitativo di voti in favore di un singolo partecipante. È emerso in particolare una persona che ha creato 625 account e riversato ben 4mila e passa preferenze proprio alla Gregoraci.

“Non mi importa del televoto”

La showgirl calabrese godrebbe anche di un gruppo Telegram che racchiude diversi suoi ammiratori ed anche non, che verrebbero addirittura pagati da un non meglio precisato personaggio qualora dovessero raggiungere i 10mila voti espressi in favore di lei con questo od altri espedienti. Il settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini, che del GF Vip 2020 è anche il conduttore, ha intervistato proprio Guenda Goria. La ragazza si è detta sorpresa dell’eliminazione perché sapeva di essere tra i favoriti per arrivare fino in fondo. “Ma non c’è delusione, per me contava di più fare capire alla gente chi sono veramente. Più del televoto conta l’affetto delle persone”. Questi sospetti vengono riportati da donnapop e da altre testate web.

