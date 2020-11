GF Vip, il figlio di Bonolis vuole partecipare: Signorini è avvertito

Il figlio di Paolo Bonolis, Davide, ha già detto di voler partecipare al GF Vip, Alfonso Signorini è già stato avvertito.

Quest’anno il “Grande Fratello Vip” è ricco di figli d’arte, da Francesco Oppini a Guenda Goria e potrebbero entrarne anche altri. In un’intervista concessa al settimanale “Chi” di Alfonso Signorini, infatti, è stata fatta una rivelazione in esclusiva.

Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, ha rivelato al settimanale “Chi” che suo figlio Davide è un fan sfegatato del programma in onda su Canale 5 ogni lunedì e venerdì sera. Sembra essere un tale appassionato da voler a tutti i costi fare questa esperienza: la loro è una famiglia allargata, il padre Paolo è stato sposato dal 1983 al 1988 con la psicologa americana Diane Zoeller, con la quale ha avuto due figli, Stefano e Martina, che vivono negli Stati Uniti. Dalla figlia ha avuto un nipote lo scorso settembre, Theodor. Nel 2002 si è sposato con la Bruganelli, produttrice e autrice televisiva ed hanno avuto tre figli: Silvia, Davide ed Adele.

Davide Bonolis prossimo concorrente al GF Vip?

“Mio figlio Davide è fan. A diciotto anni (ora ne ha sedici) vuole entrare nella Casa. È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo, se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità. Sono seria. Alfonso lo sa. Anche Paolo ama questo GF Vip, segue tutto e tutte le citazioni da Alfonso a Pupo“, ha rivelato Sonia Bruganelli al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Inoltre, ha voluto difendere Elisabetta Gregoraci, attuale concorrente della quinta edizione del reality.

“Ha avuto molto coraggio a farlo. Mi sconvolge vedere in tv persone che svelano di averla frequentata anche un minuto. Mi fa schifo. Lo capiscono che c’è un figlio a casa che guarda e poi va a scuola?“, ha aggiunto Sonia Bruganelli. In attesa di vedere il figlio Davide al reality, Sonia si prepara al debutto come conduttrice. Partirà su Tim Vision durante il periodo natalizio con un nuovo format dal titolo “I libri di Sonia“, in cui intervisterà diversi scrittori e personaggi che hanno scritto un saggio o un’autobiografia. Questo è un esperimento nato in principio su Instagram e spostatosi in televisione.