GF Vip, clamorosa decisione a causa del Covid: ecco la novità

Alla luce del peggioramento della situazione sanitaria in Italia, la produzione del GF Vip non potrà più rendere disponibile la fruizione del programma con la doppia regia.

Il Coronavirus continua a diffondersi a ritmo inesorabile, tutti ne risentono e il GF Vip non fa eccezione. D’ora in poi, infatti, il reality non sarà più fruibile durante la diretta h24 con la doppia regia (gli spettatori fino ad oggi potevano scegliere due riprese differenti, vale a dire se seguire una situazione oppure un’altra all’interno della Casa più spiata d’Italia).

Come cambia il GF Vip

La decisione è stata presa dalla produzione del GF Vip a causa dell’emergenza sanitaria in atto. Con un comunicato diffuso via social è stato reso noto che si è dovuto ridurre il personale di presidio per salvaguardare la salute dei suoi collaboratori. Almeno per il momento, dunque, la Regia 2 non sarà più disponibile né sul sito di Grande Fratello Vip, né su Mediaset Play. La Regia 1 e il Canale +1 continueranno invece a funzionare regolarmente.

Le reazioni dei telespettatori non si sono fatte attendere. In tanti hanno avanzato obiezioni e richieste, invitando la produzione del reality a seguire più assiduamente le vicende di questo o quel personaggio. Ancora non è chiaro infatti se la sospensione della seconda Regia 2 sia definitiva o se il servizio sarà ripristinato nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. La trasmissione in sé proseguirà, salvo nuovi colpi di scena, almeno fino a febbraio 2021.

